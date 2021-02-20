Тело главы управления мэрии Владивостока нашли на рабочем месте

Владивосток, 20 февраля. И. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли мертвым.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в мэрии, 54-летнего Скорлякова нашли мертвым в своем кабинете. Причины смерти не уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Стоит отметить, что Александр Скорляков работал в администрации Владивостока с декабря 2019 года. Он успешно курировал целый ряд вопросов жизнедеятельности города.