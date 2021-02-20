Более 70 парков и скверов благоустроят в Приморье в 2021 году

Владивосток, 20 февраля. Жители Приморья в текущем году получат более 70 благоустроенных парков и скверов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работы начнутся с наступлением тепла. Сегодня в регионе проходят конкурсы по отбору подрядчиков. Часть объектов, по словам зампредседателя Правительства Приморского края Елены Пархоменко, уже законтрактованы. Торги по остальным должны завершиться к середине марта.

«Полномасштабные работы по строительству и реконструкции общественных пространств развернутся уже в апреле», – отметила она.

Задержки с началом всех работ просто недопустимы, так как завершить их муниципалитетам нужно уже в сентябре. А с 26 апреля приморцам предстоит выбрать объекты благоустройства на следующий год. Для этого можно воспользоваться специальной платформой.

Недавно стало известно, что в Петербурге предложили назвать улицу именем Андрея Мягкова. В честь актера также могут назвать и сквер.