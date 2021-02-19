Снежный циклон стал причиной участившихся аварий в Приморье

Владивосток, 19 февраля. Количество аварий в Приморском крае увеличилось до 90 в период снежного циклона в понедельник.

Такую статистику приводит региональное управление МВД. Отмечается, что этот показатель на 70% превышает прошлогодние данные.

«В понедельник в регионе было зарегистрировано 90 ДТП: 86 — с материальным ущербом. Один человек погиб, четверо травмированы. Повреждены 184 автомобиля», говорится в сообщении.

Циклон принес во Владивосток метель с сильным ветром. На дорогах была зафиксирована сильная гололедица. Большегрузам запретили въезжать в город. Власти ввели режим повышенной готовности.

Ранее стало известно, что в Керчи и трех районах Крыма также был введен режим ЧС. Виной тому стало усиление циклона. Было принято решение перекрыть движение по части трассы «Таврида».