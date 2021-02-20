В Приморье пришлось уничтожить партию вакцины от коронавируса

Владивосток, 20 февраля. Партию противовирусной вакцины утилизировали в городе Артеме. Более полутора тысяч доз препарата испортились после отключения электричества в пункте вакцинации.

В краевом минздраве рассказали, что 15 февраля в Артемовской городской больнице №1 были краткосрочные перебои с электроснабжением, в результате чего произошла разморозка вакцины. Повторно замораживать ее нельзя, поэтому было решено уничтожить всю партию, а это 1528 доз.

В причинах отключения электричества сейчас разбирается специальная комиссия, в которую вошли в том числе и надзорные органы. Известно, что в эти дни Приморский край находился под ударом циклона, по большей части края шел снег с сильным ветром.

Ранее ФАН писал, что более 30 подразделений медучреждений отремонтируют в Приморье. Капитальный ремонт начнется в 36 структурных подразделениях первичного звена здравоохранения Приморского края в 2021 году