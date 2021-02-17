Полиция ищет живодера, расстрелявшего собаку в Приморье

Владивосток, 17 февраля. Полицейские города Артема проводят проверку по сообщению о расстреле домашней собаки. Хозяева животного подозревают соседа, который ранее угрожал расправой питомцу, сообщает корреспондент ФАН.

Трагедия произошла в частном секторе. Вечером хозяева дома заметили, что их питомец, овчарка по кличке Эльза, куда-то пропала. Следы на снегу привели к отверстию под забором, за которым находился соседний участок. На нем тоже нашли следы животного, но сосед отказался отвечать на вопросы. Тогда обеспокоенные люди вызвали полицию. Но к прибывшему наряду патрульно-постовой службы сосед тоже вышел.

«Мы вернулись в полицию писать заявление. После этого к нам приехали следователь и оперуполномоченный, которые обнаружили следы крови. Был первый час ночи, они ездили по всем закоулкам, но все было напрасно. Утром мы обнаружили, что следы крови начинаются именно от ворот того соседа и ведут к лужам крови на улице, где собака просто обессиленная и окровавленная упала и больше не встала», — рассказала Юлия, хозяйка собаки.

Как выяснилось, обессиленное животное подобрал случайный очевидец. Мужчина ехал в Находку на такси и по делам заехал в Артем. Увидев раненную собаку, они с водителем решили отвезти ее в ветеринарную клинику. Овчарка провела два часа в пути, все это время молодой человек следил за ее состоянием.

«Таксист Елена нам рассказала, что возле лежащей Эльзы была кошка и звала на помощь. Так, наша собака очутилась в Находке», — добавили владельцы овчарки.

Собаку удалось спасти. После операции на передних лапах, которые оказались прострелены, ее ждет долгая реабилитация, а возможно и еще одна операция.

Как рассказали в полиции Артема, участковым уполномоченным проводится доследственная проверка по факту обнаружения собаки с огнестрельными ранениями. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее ФАН писал, что в Челябинске на трассе нашли расстрелянную собаку. Неравнодушные жители доставили животное в ветлечебницу, рентген показал 30 фрагментов дроби в теле собаки.