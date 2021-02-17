Любительницу фотосессий в купальнике на льду атаковали в социальных сетях

Владивосток, 17 февраля. Жительница столицы ДФО, Анастасия Слободчикова, известная на всю страну благодаря эффектным фотосессиям в ледяной воде, пожаловалась на негативные комментарии в соцсетях. Причиной атаки стали фотографии, на которых модель позирует в покрытом шугой море, сообщает корреспондент ФАН

«Ух как много негодующих. Под предлогом заботы они позволяют себе писать различные мерзости в стиле: «потом на эко собирают; на врачей; цистит, менингит, пневмонии, пиелонефрит вошли в чат; придатки и почки вышли из чата» и так далее», — пишет Анастасия в своем аккаунте Instagram.

Недавно модель сделала очередную серию снимков, где она притворилась спящей в шуге — ледяной каше, которая покрывает море у берега. Анастасия — сторонница здорового образа жизни и моржевания, поэтому нападки комментаторов на своей страничке считает безосновательными. Наоборот, по словам девушки, экстремальное увлечение укрепило ее здоровье.

«Раньше я очень часто простывала. Вот чуть сквозняк или ноги подмерзли — все! Ухо, горло, нос, температура — это про меня. А что сейчас? Не хочу сглазить, но похвастаюсь. Я перестала болеть! Теперь если где-то даже перемерзаю, то со мной порядок. А все почему? Все просто: если периодически окунаться в ледяную воду, организм адаптируется к стрессу. И когда мы оказываемся в экстремальных условиях, шансы НЕ заболеть УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, так как организм подготовлен к этому», — рассказала фотомодель.

Известность в России и за ее пределами Анастасии принесли снимки в облике русалки. Девушку с рыбьим хвостом приглашали на фотосессии в Приморский Океанариум и курорты юго-восточной Азии.

Ранее ФАН писал, что в Приморье отметили начало сезона подледного лова необычной фотосессией. Фотомодель окунулась в купальнике в прорубь и позировала с навагой в зубах.