Более 30 подразделений медучреждений отремонтируют в Приморье

Владивосток, 17 февраля. Капитальный ремонт начнется в 36 структурных подразделениях первичного звена здравоохранения Приморского края в 2021 году, сообщили в региональном минздраве.

«Всего в рамках пятилетнего плана модернизации первичного звена здравоохранения капитальные ремонты будут произведены на 124 объектах медицинских организаций Приморского края», — отметили в ведомстве.

Кроме того в регионе запланировано строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник и центральных районных больниц, обновление автопарков лечебных учреждений. Финансирование на три года превышает 4,5 миллиарда рублей, подчеркнули в минздраве Приморского края.

Ранее председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик рассказал, как федеральный законопроект повысит доступность лекарств для жителей региона. Инициатива направлена на обеспечение населения лекарственными средствами и совершенствование правового регулирования их оборота.