Семь человек спасли на пожаре в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 16 февраля. Хозяйку горевшей квартиры и шестерых ее соседей спасли пожарные в Уссурийске. Из-за едкого дыма они не могли выбраться самостоятельно, сообщает корреспондент ФАН.

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Пожар начался на балконе одной из квартир на четвертом этаже, к приезду пожарных пламя уже пробралось в помещение. Жители соседних квартир просили о помощи.

«При помощи спасательных устройств пожарные вывели на свежий воздух шесть человек. 45-летнюю женщину, находившуюся в объятой пламенем квартире, спасатели вынесли на носилках и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Приморскому краю.

Хозяйка квартиры отравилась продуктами горения, сейчас она находится под присмотром врачей. Причины пожара устанавливаются, основная версия — неосторожное обращение с огнем.

Ранее ФАН писал, что Жители Владивостока спасли мать с детьми из горящей квартиры. Жилая квартира, в которой находились женщина и ее маленькие дети, загорелась в многоэтажке.