Приморец, пытавшийся продать шкуру краснокнижного леопарда, избежал тюрьмы

Владивосток, 16 февраля. Попытка продать шкуру дальневосточного леопарда едва не стоила приморцу тюремного заключения. Наказание мужчине смягчила благотворительная деятельность, сообщает корреспондент ФАН.

Шкуру краснокнижного зверя жителю Уссурийска подарили несколько лет назад, однако спустя какое-то время он решил ее продать и даже нашел покупателя. Однако им оказался человек, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина продемонстрировал ему товар, после чего был задержан правоохранителями.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. При определении вида и размера наказания суд учел пожертвования Краевому психоневрологическому дому ребенка и оказание помощи зоопарку.

Ранее ФАН писал, что попугай стал любимцем в супермаркетах Уссурийска. Пестрая птица зимой привлекает внимание продавцов и покупателей.