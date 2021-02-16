Стая собак едва не загрызла прохожего в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 16 февраля. Бездомные собаки напали на прохожего в городе Артеме. От бродячей своры мужчину спас неравнодушный водитель джипа, сообщает корреспондент ФАН.

Полтора десятка бездомных собак с лаем набросились на мужчину, который шел домой в районе улице Кооперативной. Он пытался отгонять их ветками, но дворняги не успокаивались и продолжали бросаться на прохожего. В ситуацию вмешался водитель джипа, которые сигналами клаксона отпугнул собак, а мужчине предложил сесть в машину.

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Жители Артема рассказали, что это далеко не первый случай нападения бездомных собак. Они ходят большими стаями и представляют реальную угрозу.

«Я в субботу видела, как это стая на ребенка чуть не напала, хорошо мужчина оказался рядом и разогнал, очень страшно было такое увидеть», — рассказывает местная жительница.

Крупные города Приморья на протяжении последних десяти лет постоянно сталкиваются с проблемой безнадзорных животных. Муниципальные власти обязаны решать ее путем строительства приютов, однако на это не хватает средств. Несколько раз предпринимались попытки отдать эту работу на «аутсорс», то есть провести аукцион на оказание услуги строительства и содержания приюта, но желающих взяться за эту работу пока не нашлось. В мэрии Артема сообщили, что сейчас занимаются подготовкой к очередному такому аукциону.

Ранее ФАН писал, что несчастные случаи привели к гибели двух рабочих за минувшую неделю на предприятиях в Приморье. Сборщик корпусов и слесарь погибли на рабочих местах в Приморье.