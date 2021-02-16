Массовая драка в духе 90-х во Владивостоке попала на видео

Владивосток, 16 февраля. Массовая драка произошла средь бела дня рядом с одним из популярных ресторанов столицы ДФО. Экипаж черного Mercedes-Benz G-класс что-то не поделил с группой людей, передает корреспондент ФАН.

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На кадрах видно, как после непродолжительного разговора начинается ожесточенная битва. Сначала в поединке участвуют семь человек, но потом неожиданно к нему подключается восьмой мужчина. В социальных сетях видео начинает приобретать вирусную популярность.

«Прям как в кино, все в деле! Что не поделили, интересно», «Ресторан, черный Гелик, романтика», «Мститель в красной куртке откуда взялся?», «Наверное, все из-за женщины, не поделили», — комментируют видео пользователи социальных сетей.

Пока неизвестно, обращался или кто-то из участников драки в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту появления видеоролика.

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