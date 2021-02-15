Пять рыбохозяйственных организаций в Приморье вступили в хартию

Владивосток, 15 февраля. Хартия Агропромышленного комплекса (АПК) пополнилась пятью рыбохозяйственными организациями из Приморья. Они обязуются платить налоги и вести прозрачную деятельность.

Цель хартии заключается в борьбе с недобросовестными компаниями, которые уклоняются от уплаты налогов. Сейчас в Хартии АПК состоит свыше 6 тысяч организаций и 76 российских регионов, сообщается на сайте приморского правительства.

В нее уже вошли компании «Акватехнологии», «Аква Технологии Плюс», «Зарубинская база флота», «Южморрыбфлот», «Гиперион» и Дальневосточный союз предприятий марикультуры. Хартия охватывает ключевые сельскохозяйственные секторы, включая рыболовство.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко еще год назад поддержал предложения по хартии. Он считает, что такая инициатива обезопасит налоговую базу, а также благоприятно скажется на экономике и благоустройстве края.

Власти Приморья ранее рассказали о планах по реконструкции системы водоснабжения. Такая инициатива будет реализована до конца года в рамках региональной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская вода».