Детеныш яванской макаки впервые родился в зоопарке в Приморье

Владивосток, 13 февраля. В сети появилось видео первого детеныша обезьяны, появившегося в зоопарке в Приморье. Семейство яванских макак с новорожденным малышом стало звездами социальных сетей региона, сообщает корреспондент ФАН.

«Как только мы узнали, что Анита станет мамой, мы сразу же перевели ее в отдельный от самца вольер, чтобы он не забирал у нее еду и не подвергал стрессу. После родов мамочка тоже находилась две недели в отдельном вольере под присмотром специалистов, с полноценным питанием. Мы все время наблюдали за ее состоянием здоровья и малыша. В небольшом вольере сделать это удобнее», — рассказали в зоопарке.

instagram.com zoopark_vl

Видео с новорожденным собрало множество комментариев от жителей Приморья. Пользователи социальных сетей умиляются и отмечают сходство в поведении обезьян с человеком.

«Какая милота, совсем как человеческий малыш. И на маму посмотрите, вспоминаю себя после родов», — комментируют видео в социальных сетях.

Яванские макаки, они же крабоеды — спокойные и вполне ручные представители приматов. В неволе могут прожить до 30 лет.

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