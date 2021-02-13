Заключенного из банды Басаева убили в Приморье

Владивосток, 13 февраля. В исправительной колонии строгого режима №27 найден мертвым Халид Хугуев, известный по кличке Монгол. Мужчина отбывал наказание за организацию взрывов в гостинице «Интурист» и торговом центре "Охотный ряд" в 1999 году, сообщает корреспондент ФАН.

По предварительной информации, Халид Хугуев был убит другим осужденным на территории санитарной части колонии. Причины убийства пока не известны, ведется следствие.

Взрыв в гостинице "Интурист" произошел 26 апреля 1999 года, бомба была заложена рядом офисом Иосифа Кобзона. В результате теракта пострадали 11 человек. Взрыв в 50 м от Кремля, в торговом комплексе "Охотный ряд" произошел 31 августа 1999 года, пострадали 40 человек, а одна из раненых в последствии скончалась.

По данным ФСБ, организовать теракты в Москве Халиду Хугуеву поручил Шамиль Басаев.