Свадьбу в «зеркальную» дату сыграли 50 пар во Владивостоке

Владивосток, 13 февраля. Красивую дату 12.02.2021 в свидетельстве о регистрации брака захотели увидеть 50 пар во Владивостоке. ЗАГСы города, несмотря на ажиотаж, постарались соблюсти все карантинные меры, сообщает корреспондент ФАН.

«Радуемся за всех молодоженов, любуемся их счастливыми лицами и прекрасными нарядами. И хотя в городе по-прежнему действует режим ограничений, связанный с пандемией, а значит, в ЗАГСе может присутствовать не более восьми гостей, для всех влюбленных торжественная церемония бракосочетания — настоящий праздник», — рассказывает начальник отдела ЗАГС по Ленинскому району Людмила Смелик.

Помимо «зеркальной» даты причиной большого интереса у влюбленных стал и Китайский Новый год, который также отмечается в этот день, уточнили в ЗАГСе. Многие считают это символом удачи, и верят, что брак, заключенный в этот день, будет счастливым.

Во Владивостоке и в другие праздники случается свадебный переполох. Популярностью пользуется День всех влюбленных, 14 февраля и День семьи, любви и верности, который отмечают в России восьмого июля.

Ранее ФАН писал, что власти Приморья сняли ограничения на работу общепита. Бары и рестораны в Приморье вновь могут работать в ночное время