Флаг России развернули на набережной во Владивостоке

Владивосток, 13 февраля. Гигантской триколор растянули сторонники здорового образа жизни в столице ДФО. Участники движения «Приморье за спорт» устроили акцию в поддержку президента России Владимира Путина во время еженедельной зарядки.

Акция проходила одновременно в нескольких городах Приморского края, во Владивостоке на нее собрались более 800 человек. После зарядки, в которой приняли участие известные в крае спортсмены, собравшиеся развернули большое полотно в цветах российского флага. Поддержал мероприятие и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Спортсмены на сегодняшней̆ зарядке выразили свою благодарность в сторону государства Российской̆ Федерации за ощутимую поддержку и развитие спорта!» — рассказали представители движения «Приморье за спорт».

По словам организаторов акции, все участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию и иные ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ФАН писало, что более 60 детей примут в филиал музыкальной школы во Владивостоке. Весной в филиале Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского в Приморье начнется набор.