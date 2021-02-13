Кожемяко принял участие в «Зарядке чемпионов» во Владивостоке

Владивосток, 13 февраля. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в «Зарядке чемпионов» на водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке.

Спортивное мероприятие состоялось утром в субботу, 13 февраля. На «зарядку» вышли около 800 человек.

«Таких единомышленников, которые сегодня здесь собрались, – тысячи в Приморье. Подобные зарядки проходят по всему краю с участием взрослых и детей. И мы продолжим делать все, чтобы спорт был доступен каждому жителю в любое время года», - заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» пройдет в Приморье с 26 по 30 апреля. Местные жители смогут выбрать парки и скверы для благоустройства.

Жители Приморья будут голосовать в режиме онлайн на специально созданной платформе. Участвовать в этом смогут населенные пункты, где проживают более 20 тысяч человек.