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Три новых крана появятся на судоверфи Звезда в Приморье

Три новых крана появятся на судоверфи Звезда в Приморье

Владивосток, 12 февраля. На судостроительный комплекс «Звезда» морем доставили три гигантских башенных крана. Очередная партия кранового оборудования будет служить для гидротехнических сооружений верфи, сообщает корреспондент ФАН.

Два портальных крана грузоподъёмностью 50/10 тонн будут установлены на глубоководном пирсе, а еще один, грузоподъемностью 70 тонн – на достроечной набережной № 1. Новое оборудование будет использоваться для проведения монтажных и достроечно-сдаточных работ на судах производственной программы ССК «Звезда».

Судоверфь обладает уникальным парком кранового оборудования различной грузоподъемности и назначения, включая два крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый, оснащенных автоматизированной интеллектуальной системой управления.

Ранее ФАН писал, что сразу два судоремонтных завода в Приморском крае успели до конца января похвастаться успехом. В Находке завершили отгрузку секции «Афрамакса», а в Ливадии спустили на воду мотобот.

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