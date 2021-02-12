Редкий спорткар замерз во льду в одном из дворов Владивостока

Владивосток, 12 февраля. Спортивная иномарка наполовину вмерзла в ледяную корку, которая покрыла один из дворов столицы ДФО. Специалисты пока не могут выяснить, откуда идет утечка воды, из-за которой появилась наледь, сообщает корреспондент ФАН.

«Вода побежала еще в декабре, мы обращались в управляющую компанию, но там сказали, что это не их территория. Когда морозы ударили, хозяин пытался переставить машину, но она уже днищем примерзла. А сейчас совсем залило», — рассказали местные жители.

Желтая Mazda MX5 в исполнении «кабриолет» примерзла намертво, у хозяина одна надежда — на потепление, которое накрыло в эти дни Приморье. Однако уже на следующей неделе синоптики обещают затяжной снегопад и похолодание.

Коммунальные службы смогут устранить наледь только когда будет ликвидирована течь. Сейчас аварийная бригада взяла пробы воды, чтобы определить ее происхождение.

Ранее ФАН писал, что вслед за массовыми циклонами в Приморье пришла аномальная оттепель. Причуды погоды вызвали ранее цветение вербы на юго-западе края,