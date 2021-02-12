Японского журавля спасли в Приморье

Владивосток, 12 февраля. Отбившегося от стаи краснокнижного журавля нашли в Приморье. Птицу, которая могла погибнуть, поместили в реабилитационный центр.

Молодой японский журавль был замечен в окрестностях села Мономахово Приморского края. Птица не влилась в стаю и осталась совершенно одна. При этом добыть себе корм на этом месте зимовки она не смогла и стала значительно терять вес, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Центра реабилитации «Тигр».

МРОО "Центр "Тигр"

«В начале ноября журавль почти долетел до Дацина, но потом резко развернулся и оказался в 250 километрах южнее Благовещенска. В этих местах журавль провел почти месяц. Затем за сутки преодолел порядка тысячи километров на восток, а потом обосновался на российском побережье Японского моря в окрестностях с.Мономахово в Приморском крае», — рассказали волонтеры центра.

Оказавшись в непривычной среде, журавль не смог добыть себе достаточно пропитания и начал терять вес. Когда орнитологи нашли его, он уже сильно ослаб и мог погибнуть. Птицу поместили в вольер и начали откармливать. Весной, когда она окрепнет, ее отпустят в дикую природу.

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