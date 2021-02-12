Нетрезвая автоледи устроила скандал инспекторам ДПС в Приморье

Владивосток, 12 февраля. Полицейским Артема пришлось заковать в наручники женщину, которую они остановили по подозрению в нетрезвой езде. Она устроила скандал и пыталась побить инспектора ДПС, сообщает корреспондент ФАН.

«Nissan X-Trail хаотично менял траекторию движения на дороге, поэтому наряд ГИБДД решил ее остановить. Сигнал инспектора водитель проигнорировала, поэтому пришлось устроить погоню», — рассказали в полиции.

После достаточно долгого преследования машина-нарушитель остановилась. За рулем находилась 51-летняя жительница Артема с признаками сильного алкогольного опьянения. Для оформления протокола и освидетельствования ее пригласили в машину ДПС.

«Находясь в служебном транспортном средстве гражданка стала высказываться в адрес сотрудников полиции грубой нецензурной бранью. При этом она хваталась за форменное обмундирование и даже ударила сотрудника полиции по лицу», — сообщали полицейские.

Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Полицейским пришлось надеть на задержанную наручники и доставить в отделение для разбирательства. Следственным отделом по городу Артему СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Ранее ФАН писал, что полицейские задержали банду из пяти похитителей автозапчастей. Злоумышленники на протяжении нескольких месяцев похищали дорогостоящие катализаторы с гибридных автомобилей.