Мужчина поскользнулся на льду и погиб во Владивостоке

Владивосток, 12 февраля. Прокуратура проводит проверку по сообщению в социальных сетях о гибели молодого человека на неочищенном ото льда тротуаре. Очевидцы рассказали, что военнослужащий сильно ударился головой и умер.

«Молодой парень, лет тридцати, поскользнулся, упал и потерял сознание. Скорая приехала минут за 15, провели реанимационные действия, но спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Информацией заинтересовалась прокуратура Советского района Владивостока и организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и содержании городских территорий.

Ранее прокуратура объявила предостережение, а также внесла представление мэру Владивостока Олегу Гуменюку в связи с плохой уборкой снега с дорог города после прошедших циклонов. В ведомстве отметили, что после снегопадов 26-29 января ответственные за уборку снега, как и прежде, допускают нарушения при содержании дорог.

Владивосток на протяжении всей зимы переживет последствия ледяного дождя, который прошел в городе в конце ноября 2020 года. Последовавшие в январе аномально сильные снегопады усугубили ситуацию.

Ранее ФАН писал, что ​​​несчастные случаи привели к гибели двух рабочих на предприятиях в Приморье.