Несколько машин разбиты, один водитель в больнице – В Приморье снова обрушился снег с крыши





Владивосток, 12 февраля. Сразу три машины накрыло глыбами льда, рухнувшими с крыши. Водитель одной из них пострадал, сообщает корреспондент ФАН

Лед и снег упали с крыши торгового центра на парковку, которая была плотно заставлена транспортом посетителей. В одной из машин, Subaru Forester, в этот момент находился водитель. Лед пробил лобовое стекло, мужчина получил травмы.

Инцидент может стать основанием для проверки прокуратурой. Собственник торгового центра не позаботился о уборке снега с крыши, он может стать ответственным за происшествие. В этом случае, помимо административного наказания, ему предстоит возместить ущерб. А если травмы пострадавшего водителя окажутся серьезными, то может быть возбуждено и уголовное дело.

В этот же день во Владивостоке с пятого этажа упала балконная ограда, чудом не задев припаркованный у дома автомобиль. Кроме того, прокуратура проводит проверку по сообщению в социальных сетях о гибели молодого человека на неочищенном ото льда тротуаре. Очевидцы рассказали, что военнослужащий сильно ударился головой и умер.