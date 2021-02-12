Балконная ограда обрушилась во Владивостоке, ФАН публикует видео

Владивосток, 12 февраля. Балконное ограждение рухнуло с пятого этажа рядом с припаркованным автомобилем. На месте работают спасатели и специалисты управляющей компании, сообщает корреспондент ФАН.
«Балкон обрушился около 10 утра, рядом никого не было. К нам от жильцов дома за последний год заявок на ремонт не поступало, сейчас будем проводить экспертизу. Отчего конструкция упала, непонятно», — сообщили в управляющей компании.
Конструкция из бетона и метала весом в несколько десятков килограммов разбилась рядом с машиной, которую хозяин оставил у дома на парковку. Автомобиль чудом не пострадал, хотя части конструкции упали в сантиметре от его кузова.
Что могло послужить причиной обрушения неизвестно. По словам представителей управляющей компании, жалоб от жильцов дома не поступало. Погода на момент ЧП была спокойной, поэтому ветер и снег тоже не могли спровоцировать падение.
Ранее ФАН писал, что систему водоснабжения в Приморском крае реконструируют в 2021 году. В регионе также построят как минимум три объекта водоснабжения.