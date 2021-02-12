Погода подарит снегопад жителям Приморья на 14 февраля

Владивосток, 12 февраля. Продолжительная сухая погода на выходных в Приморье сменится ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Жителей Приморья в воскресенье ожидает небольшой и умеренный снегопад. Это произойдет из-за воздействия фронтальных разделов на территории края. Снегопад прекратится к концу воскресенья в большинстве районов.

С понедельника в регионе начнется похолодание, а снегопад возобновится. Жителей Владивостока ждет небольшой снег в ночь на понедельник. Синоптики прогнозируют в столице Приморья днем в понедельник сильный северный ветер.

Аномальная оттепель принесла в Приморье расцвет вербы. Деревья могли перепутать временное потепление с началом весны и ошибочно среагировали, распустив почки. Деревья не пострадают от прихода последующего похолодания, считают местные специалисты.