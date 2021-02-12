Рыбаки выловили в Приморье больше 50 тысяч тонн минтая

Владивосток, 12 февраля. Порты Приморья готовы заморозить свыше 135 тысяч тонн рыбы, на 1 февраля рыбаки региона уже выловили свыше 50 тысяч тонн, сообщает правительство Приморского края.

«Рыбаки Приморья ежесуточно добывают до двух тысяч тонн минтая. В среднем с января по апрель в Охотском море они вылавливают около 280 тысяч тонн этой рыбы», — отметил руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

Холодильные мощности региона на данный момент превышают 135 тысяч тонн.

В течение недели Правительство РФ сформирует комплекс мер поддержки, позволяющий в ближайшие полтора-два года создать на Дальнем Востоке достаточные мощности рыбопереработки, чтобы снять зависимость от Китая.

Ранее в агентстве по рыболовству Приморского края сообщили, что в реки Приморья летом текущего года зайдет 692 тонны красной рыбы. В июне начнется нерест тихоокеанского лосося.