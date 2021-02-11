Приморский край выделил 500 млн рублей для «детей войны»

Владивосток, 11 февраля. Около 90 тысяч пенсионеров, проживающих в Приморском крае, получат социальную поддержку в рамках закона «О детях войны», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Принятый в 2018 году закон предусматривает ежегодные выплаты в размере 1 тысячи рублей, которые производятся ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны. Также у пенсионеров есть право на компенсацию 50% расходов на услуги ЖКХ и 100% расходов на капитальный ремонт, льготы по транспортному налогу.

«До появления закона около 28 тысяч пенсионеров этого возраста не имели льготного статуса и не пользовались никакими мерами поддержки. Решение губернатора — это дань уважения и социальной справедливости в отношение пожилых людей, детство которых пришлось на годы войны», — сказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Он добавил, что в этом году в бюджете Приморского края заложено 500 миллионов рублей для осуществления выплат «детям войны».

В конце января стало известно, что пожилые люди из Приморского края могут получить доплату к пенсии в размере 6 тысяч рублей. Это касается пенсионеров, чей доход ниже среднегодовой величины прожиточного минимума, рассчитанной за предыдущий год.