Свыше 75 медиков в Приморье получили выплаты за наставничество

Владивосток, 11 февраля. Ежемесячные выплаты за наставничество в 2020 году получили 52 врача и 24 специалиста среднего медицинского персонала в Приморье. На эти цели было потрачено свыше 1,1 млн рублей.

Наставником мог стать медицинский работник высокой квалификации, который готов передать свой опыт и знания. Он также должен обладать практическими навыками проведения трудовых обязанностей по своей специальности, говорится на сайте приморского правительства.

Ежемесячная выплата начисляется на протяжении первого года работы молодого специалиста в медицинском учреждении. Сопровождение молодого медика оплачивается в размере 5 тысяч рублей в месяц, а за помощь в адаптации предусмотрено вознаграждение в 3 тысячи рублей.

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