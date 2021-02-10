Приморские власти рассказали о планах по реконструкции систем водоснабжения

Владивосток, 10 февраля. Систему водоснабжения в Приморском крае реконструируют в 2021 году. В регионе также построят как минимум три объекта водоснабжения.

Это все будет реализовано благодаря региональной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская вода». По словам заместителя главы приморского правительства Елены Пархоменко, в этом году завершится создание комплекса очистных сооружений на реке Дачная в Арсеньеве, прокладка второй очереди водовода в Камень-Рыболове, реконструируют систему водоснабжения в Зарубино. Также в этом году продолжится строительство центрального водовода в Хороле.

«В перспективе будут реализованы и те проекты, у которых пока нет документации, это станция водоподготовки в Лесозаводске, водозаборы в Рудной Пристани и Краснореченском, реконструкция водовода от Вишневского гидроузла в Спасске и Красный Кут, реконструкция централизованной системы водоснабжения Фокино, станции обезжелезивания в Новошахтинске, Лучегорске», — добавила чиновница.

В Приморском крае в этом году также отремонтируют дорожное полотно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На днях стали известны компании, которые займутся реализацией этих проектов.