Выплаты «губернаторской тысячи» стартовали в Приморском крае

Владивосток, 10 февраля. Приморские пенсионеры в ближайшие дни получат по тысяче рублей в рамках единовременной выплаты. На эти цели в регион направлены первые 200 миллионов рублей.

Выплату в ближайшие дни получат жители Дальнереченска, Дальнегорска, Находки, Уссурийска, Первомайского и Первореченского районов Владивостока. Сначала деньги поступят жителям региона, которые получают пенсию на банковские карты.

«До конца февраля выплату получат все владельцы банковских карт. Тем, кто получает пенсии через почтовые отделения, единовременные выплаты поступят в марте», — уточнили в краевом правительстве.

Заявление на получение единовременной выплаты необходимо подавать только тем, кто получает пенсию по линии силовых ведомств, но не состоит на учете в органах социальной защиты. Аналогичное правило распространяется на граждан, вышедших на пенсию по линии Пенсионного фонда, но ранее проживавших на территории другого региона.

Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее назвал три способа увеличения размера пенсий. Он считает, что до биться повышения выплат можно путем корректировки бюджета, срезания непрофильных расходов ПФР и установления справедливых отчислений для россиян с высоким доходом.