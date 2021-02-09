Владивосток, 9 февраля. Вслед за массовыми циклонами в Приморье пришла аномальная оттепель. Причуды погоды вызвали ранее цветение вербы на юго-западе края, сообщает корреспондент ФАН.

«Во время полевой̆ работы специалисты «Земли леопарда» отметили ивы с первыми опушившимися сережками. Вероятно, что эти деревья, которые в народе называют вербой̆, ошибочно среагировали на временное потепление и распустили почки», — рассказали в пресс-службе национального парка.

Специалисты предполагают, что несмотря на последующие похолодания деревьям ранний̆ запуск процесса цветения не навредит, и в будущем пока еще серые сережки пожелтеют от пыльцы.

Время для подобного природного явления не пришло – зимний̆ снег еще покрывает почву под голыми деревьями, держатся морозы. Однако «ранние пташки» среди растений могут появляться на юге Приморья. Хотя для цветения ещё рано, в оттепель отдельные деревья могут распускаться, принимая ее за приход весны.

Скорее всего, цветущая верба не погибнет: световой̆ день уже увеличился, а суточные температуры будут постепенно повышаться.

Ранее ФАН опубликовал видео тигриного семейства, которое сделал автомобилист на севере Приморского края. На кадры попала самка с выводком, которые гуляли возле дороги.