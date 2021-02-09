Сборщик корпусов и слесарь погибли на рабочих местах в Приморье

Владивосток, 9 февраля. Несчастные случаи привели к гибели двух рабочих за минувшую неделю на предприятиях в Приморье. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФППК.

Без признаков жизни на своем рабочем месте был обнаружен 59-летний сборщик корпусов металлических судов компании «ХасанПорт Инвест», которая расположена в поселке Славянка. Также на прошлой неделе погиб 54-летний слесарь Дальневосточного центра метрологии ДВ РЖД в Уссурийске.

Кроме этого, тяжелую травму головы получила 69-летняя контролер Центра судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Женщина поскользнулась и упала. На данный момент представители профсоюзов принимают участие в расследовании происшествий.

ФАН сообщал, что на одном из сельхозпредприятий Хмельницкой области Украины произошло происшествие. Это стало причиной гибели одного рабочего. Оползень в силосной яме буквально «поглотил» 34-летнего мужчину, в связи с чем достать украинца живым спасателям не удалось.