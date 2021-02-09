Первого родившегося в Приморском океанариуме морского котика назвали Марио

Владивосток, 9 февраля. Первый рожденный в Приморском океанариуме северный морской котик, получивший имя Марио, уже начал самостоятельную жизнь.

Работники учреждения рассказали, что их «воспитанник» уже начал проявлять интерес к водопроводным трубам. Отмечается, что котик родился здоровым, сильным и любопытным. Буквально на десятый день своей жизни он смог перелезть через ограду и прыгнуть за матерью в воду.

«Малыш, которого назвали Марио, перешел с материнского молока на рыбу и переехал из карантина в постоянный вольер», – говорится в сообщении.

Поначалу специалисты опасались за животное, однако хватило нескольких дней, чтобы понять, как хорошо малыш умеет плавать. Оказалось, что и на сушу он выбирается совершенно спокойно.

«Что касается любопытства, то даже свое имя — Марио — малыш получил благодаря этому качеству. Как и герой культовой компьютерной игры, щенок проявляет особый интерес к водопроводным трубам», – рассказал его тренер Северин Леунов.

Сейчас котик ест белую и красную рыбу, кальмаров и гребешков. Систему воспитания работники назвали «сын полка». Марио старательно изучает место рождения, знакомится с его обитателями и сотрудниками.

Недавно в том же Приморском океанариуме из яйца самой старой в мире птицы вылупился птенец. Он появился от самки темноспинного альбатроса по кличке Уиздом.