Коммунальщики спасли застрявшую в теплотрассе собаку в Приморье

Владивосток, 8 февраля. Четыре часа понадобилось бригаде тепловых сетей, чтобы достать из короба теплотрассы собаку. Дворняга забралась туда погреться, но застряла и не могла выбраться самостоятельно, сообщает корреспондент ФАН.

«Место рассчитали, где примерно пес находится, аккуратно стали гидромолотом работать. Конечно, ощущение не из приятных, когда знаешь, что внизу собака мечется, а над ней техника тяжелая работает. Но по-другому не доберешься никак. Машинист экскаватора Александр Боярчук очень аккуратно, точечно работал, когда из-за рычагов вышел, у него руки от напряжения дрожали. Переживали за собаку», — рассказали в пресс-службе городских теплосетей.

Рабочие вскрыли участок теплотрассы гидромолотом, стараясь не задеть животное. Когда в проделанное отверстие стало видно собаку, один из участников спасательной операции поймал ее и не отпускал, пока раздвигали трубы, чтобы освободить ее лапу.

Едва оказавшись на свободе, дворняга убежала в сторону соседних домов, а бригада занялась восстановлением короба теплотрассы.

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