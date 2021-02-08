Целая тигриная семья попала на видео в Приморье

Владивосток, 8 февраля. Автомобилист снял на телефон семейство тигров на севере Приморского края. Самка с выводком гуляла возле дороги, сообщает корреспондент ФАН.

На кадрах видно, что тигренок вышел прямо к дороге, но оглядевшись, поспешил обратно к семье. Всего на видео попали три тигра – мать и двое сыновей. Водитель дождался, пока полосатые хищники уйдут снова в лес и продолжил движение.

Этой зимой в Приморье произошло рекордное количество связанных с краснокнижным животным инцидентов. Ранее ФАН писал, что сотрудники ФСБ при содействии специалистов Центра «Амурский тигр» задержали двоих браконьеров, которые пытались продать тело убитого тигра. А до этого в Октябрьском районе Приморья тигр нападал на лошадей.

Недавно тигренок Росомаха, которого спасли от ампутации лапы приморские хирурги, переехал в просторный вольер. Специалисты не оставляют надежды, что в скором времени хищника удастся вернуть в дикую природу, сообщает корреспондент ФАН.