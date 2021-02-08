Попугай стал любимым покупателем в супермаркетах Уссурийска, ФАН публикует видео

Владивосток, 8 февраля. Необычного посетителя стали замечать в магазинах Уссурийска. Пестрый попугай зимой привлекает внимание продавцов и покупателей, сообщает корреспондент ФАН.

Видео с зеленым попугаем, сидящим на стойке кассы, быстро стало вирусным в Приморском крае. Многие пользователи умилялись видео, однако есть и те, кто проявил беспокойство о пернатом питомце – зимой в Уссурийске температура часто опускается до -20 градусов по Цельсию. Успокоить их поспешил хозяин попугая, Дмитрий.

«Ребят, во-первых это парень, его зовут Яша. Ему 15 лет, эту породу называют ещё китайским александрином, а живут они до 50 лет. На улице он сидит у меня в большом внутреннем кармане куртки, ему там не холодно», — рассказал хозяин попугая.

Летом мужчина часто гуляет с яркой птицей на плече. По его словам, цель таких прогулок отнюдь не эпатаж и привлечение внимания публики, а забота о пернатом друге.

«Он не любит сидеть дома, ему там тесновато. Он может сделать круг надо мной и прилететь ко мне на плечо обратно. Да и дома передвигается исключительно на моём плече, он так привык. И да, он мой друг, хоть и очень шумный», — поделился Дмитрий.

Ранее ФАН писал, что женщина-полицейский вернула владельцам пропавшую в Приморье собаку. Домашний питомец по кличке Зина потерялась еще в новогоднюю ночь: животное испугалось петард и салютов.