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Пластиковый катер с человеком на борту вмерз в лед в Приморье

Пластиковый катер с человеком на борту вмерз в лед в ПриморьеВладивосток, 8 февраля. Катер, вмерзший в льдину, спасли в Уссурийском заливе. Мужчина, управлявший судном, не пострадал, сообщает корреспондент ФАН.

«Сегодня ночью в «МСКЦ Владивосток» была получена информация о том, что в Уссурийском заливе в районе поселка Подъяпольск дрейфует вмерзший в льдину пластиковый катер с одним человеком на борту. В этот район было направлено спасательное судно Приморского филиала Морспасслужбы «Ростов Великий», которое произвело поиск, и в 09:53 был обнаружен дрейфующий катер с человеком на борту», — рассказал начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Мужчина, которого спасатели нашли на катере, рассказал, что провел в дрейфе две ночи, а в море его вынесло сильным ветром.

«Стоял на якоре в районе бухты Тавайза (Муравьиная). Дунул сильный ветер. Сорвало с якоря, стемнело и попал в ледовую палату, которую оторвало с берега», — рассказал спасателям хозяин катера.

Сезон навигации маломерных судов в Приморье закрыт с 23 ноября 2020 года, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. Законодательством в таких случаях предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал, что частный охранник чудом остался жив после вооруженного нападения во Владивостоке. На него напал вооруженный холодным оружием нарушитель.

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