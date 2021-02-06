Министерство профобразования и занятости появится в Приморье

Владивосток, 6 февраля. Новый орган исполнительной власти появится в Приморье. Министерство профессионального образования и занятости поспособствует подготовке кадров под запросы сектора экономики.

Ведомство будет курировать два направление. Первое — профессиональная подготовка кадров в учреждения среднего образования. Второе — занятость населения. Штатные единицы министерства образования, министерства труда и социальной политики региона перейдут в новую структуру.

«Сейчас мы проводим реорганизацию, создаем новое министерство, которое появится в этом году. Оно станет связующим звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике», – заявила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Созданием ведомства занимается заместитель министра экономики Приморья Сергей Дмитриенко. Он курирует внедрение стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Приморского края.

Министерство финансов приступило к разработке новой стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Он будет направлен в кабмин в этом году.