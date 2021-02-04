Военный ракетчик спас пожилую женщину в Приморье

Владивосток, 4 февраля. Водитель отделения радиационной химической и биологической защиты рядовой контрактной службы помог потерявшейся женщине вернутся к семье в Уссурийске, сообщает корреспондент ФАН.

«В дежурную часть ОМВД России по Уссурийску обратилась местная жительница с просьбой помочь в поиске ее 80-летней матери, которая вечером ушла из дому и не вернулась. Пенсионерка страдает дезориентацией, и она не имела с собой ни телефона, ни документов», — рассказали в полиции Приморья.

Увидев женщину на улице в беспомощном состоянии, военнослужащий решил выяснить, не нужна ли ей помощь. После поисков, которые заняли значительное время, контрактнику с помощью местных блогеров и полиции удалось найти адрес родственников женщины.

«В торжественной обстановке за неравнодушие и активную гражданскую позицию заместитель начальника отдела МВД России по городу Уссурийску – начальник полиции Сергей Хопта вручил благодарственнее письмо Максиму Глазову», — отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Командованием соединения, за оказанную помощь в поиске пропавшей женщины, а также за активную гражданскую позицию Максим поощрен 10 сутками к основному отпуску.

Ранее ФАН писал, что школьники во Владивостоке спасли сломавшего бедро на лестнице ветерана. Подростки помогли пенсионеру подняться с земли и добраться до больницы.