Аквапарк и горнолыжный курорт хотят построить в Приморье

Владивосток, 4 февраля. Власти Приморского края ищут инвесторов для строительства перспективных проектов в расположенной в регионе игорной зоне. Сейчас на территории туристско-рекреационного кластера работают два казино, сообщает корреспондент ФАН.

«По итогам развития проекта за 2020 год самым значимым событием стал ввод в эксплуатацию второго объекта на территории игорной зоны — комплекса «Шамбала». Благодаря этому общее количество трудоустроенных в рамках проекта игорной зоны составило почти 1500 человек, не считая созданных рабочих мест в смежных отраслях. За весь период с начала реализации проекта ИРК «Приморье» сумма налоговых и иных отчислений составит более 2 миллиардов рублей к концу 2021 года, из которых более 1,6 миллиарда поступает напрямую в бюджет Приморья», — пояснил зампред правительства Приморского края Константин Шестаков.

Сейчас на территории кластера идет большая стройка. Уже готовы несколько участков дорог, проложен водопровод, построены локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, проведены линии электропередач и Интернет. Вместе с тем строители отмечают сложности работы на объекте.

«Специфика этого участка такова, что нам пришлось проводить большой объем взрывных работ для того, чтобы пройти через скальник. К настоящему времени эти мероприятия завершены, на финальном этапе и земляные работы. Дорабатываем последние моменты и с наступлением положительных температур приступаем к устройству «дорожной одежды». В график укладываемся, времени хватает, материалы закуплены, проблем не должно быть», — сообщил представитель компании—подрядчика.

Сейчас власти региона занимаются поиском инвесторов для строительства круглогодичного аквапарка, концертного холла, парка развлечений, этнического города и горнолыжного курорта.

«Приморье» — одна из четырех игорных зон, действующих на территории России. Ее концепция предполагает комплексное и качественное развитие территории, обеспечение улучшенных условий для отдыха людей с любым уровнем достатка и создание объектов мирового уровня. В бухте Муравьиная всего будет благоустроено около 1000 гектаров земли.

Ранее ФАН писал, что глава Приморья призвал активно вовлекать общественность в реализацию национальных проектов. В таком случае будет обеспечено их максимальное выполнение.