Цены на бензин в Приморье проверит ФАС

Владивосток, 4 февраля. Завышение цен на моторное топливо стало поводом для проверки Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю. В регионе несколько недель продолжаются перебои с поставками бензина, сообщает корреспондент ФАН.

«В настоящее время в Приморском УФАС России на рассмотрении находятся два обращения по поводу завышения цен на автомобильное топливо во Владивостоке и в Арсеньеве, поступившие в 2021 году. На данный момент управлением ведется сбор и анализ информации», — сообщила пресс-секретарь управления Кристина Мирзаева.

Сложности с продажей топлива начались в Приморском крае из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ. Бензин популярных марок АИ—92 и АИ—95 исчез со многих заправок, а если появлялся, то его быстро раскупали. При этом стоимость топлива на некоторых точках подскочила сразу на три—четыре рубля.

По сообщениям представителей нефтеперерабатывающего завода, сейчас предприятие работает на полную мощность, отгрузка топлива идет в ускоренном режиме.

«С даты запуска Хабаровский НПЗ уже произвел отгрузку более 1,5 тыс. тонн топлива. Завод функционирует на максимальных мощностях», — утверждают на предприятии.

Кроме того, пятого февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны.

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