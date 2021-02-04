Похитителей катализаторов задержали в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 4 февраля. Банда из пяти похитителей автозапчастей задержана в городе Артеме. Злоумышленники на протяжении нескольких месяцев похищали дорогостоящие катализаторы с гибридных автомобилей, сообщает корреспондент ФАН.

«Инициатор преступлений, 43—летний житель Хорольского района, заключен под стражу. В общей сложности, в местах лишения свободы мужчина провел 17 лет. Его подельники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает полиция Приморья.

Похищения катализаторов с автомобилей марки Toyota Prius в Приморском крае происходят регулярно. Эта деталь стоит около 50—80 тысяч рублей в зависимости от состояния и представляет большой интерес для автоворов. Но в последнее время город Артем буквально накрыла волна таких краж, в полицию обратились 16 владельцев гибридов. Общая сумма ущерба составила 1 000 000 рублей.

В ходе спецоперации оперативникам удалось задержать группу злоумышленников, которую возглавлял ранее судимый житель Хорольского района. В состав банды также входили жители Артема и Лучегорска. У задержанных нашли несколько деталей, которые они не успели сбыть на авторазборках.



В отделе полиции все они дали признательные показания. Установлена причастность задержанных к 16 эпизодам противоправной деятельности на территории Приморского края. Возбуждены уголовные дела.

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