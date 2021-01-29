Дороги ко всем населенным пунктам в Приморье очистили от снега

Владивосток, 29 января. Дорожные службы на протяжении всей ночи боролись с последствиями циклона на дорогах Приморья. В очистке дорог участвовали 198 единиц снегоуборочной техники.

Работа дорожных служб не останавливается ни на минуту. Они обеспечены необходимыми противогололедными материалами и продолжают чистить улицы, уточнили в приморском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

«В 8:00 провели смену экипажей, проверили и заправили технику, загрузили противогололедные материалы. Очистка и обработка дорог продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас уборка снега продолжается на девяти краевых дорогах. Дорожные службы работают над очисткой подъездов к аэропорту Владивостока и к Артему, подъезда к Владивостоку со стороны дороги Хабаровск — Владивосток, объезда Уссурийска.

Утром 29 января во Владивостоке прогнозируется сильный ветер и метель. В связи с этим жителей столицы попросили по оставаться дома, а детям разрешили не идти в школу.