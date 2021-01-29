Мэр Владивостока попросил жителей города не покидать дома из-за шторма

Владивосток, 29 января. Жители Владивостока должны оставаться дома, пока на улицах бушует шторм. Об этом их попросил мэр города Олег Гуменюк.

Все силы дорожной службы, по словам градоначальника, брошены на уборку снега. Важно, чтобы улицы были максимально свободны от личных автомобилей горожан.

Гуменюк обратился к работодателям, призвав их перевести работников на удаленный режим или сделать для них выходной. Детям, по его словам, лучше оставаться дома.

«Несмотря на то, что школы и детские сады будут работать, просьба к родителям — оставьте детей дома, прогулом неявка на уроки считаться не будет», — пообещал мэр.

В одном из районов Владивостока из-за шторма минувшей ночью люди остались без электричества. Энергетикам пришлось задействовать резервную схему электроснабжения.