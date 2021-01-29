Электричество вернулось в большинство домов Приморья после шторма

Владивосток, 29 января. Нарушенное в результате шторма электроснабжение было восстановлено в ряде населенных пунктов Приморья. Свет вернулся в большинство домов.

Без электричества из-за разгула стихии минувшей ночью остались жители Первомайского района Владивостока. Энергетики оперативно задействовали резервную схему. В настоящее время электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.

Утром продолжаются работы в восьми поселках Приморья. Местным специалистам помогают энергетики из Хабаровского края и ЕАО. Они прибыли в регион после предупреждения о шторме.

На территории Приморья сохраняется сложная погодная обстановка. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду.

Власти Приморья ранее сообщили о приобретении новой техники для коммунальных краевых служб. Речь идет о тракторах, машинах для очистки дорог и самосвалах.