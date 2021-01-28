ФАН показывает, как жители Владивостока с трудом пробираются в метель по улицам

Владивосток, 28 января. Накрывший юг Приморья циклон не только осложнил транспортное сообщение, но и сделал затруднительным передвижение по улицам пешком. Некоторым жителям пришлось в буквальном смысле ползти домой, сообщает корреспондент ФАН.

«Это снято на улице Славянской, но так сейчас на каждой сопке. Подняться невозможно, ветер сбивает с ног», — комментируют появившиеся в сети видео, на котором запечатлен мужчина, поднимающийся к дому на четвереньках.

Ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду вкупе с сухим снегом, представляет реальную угрозу жизни. Руководителям предприятий было рекомендовано отпустить сотрудников домой пораньше, а в школах отменили занятия во вторую смену.

Еще неизвестна статистика обращений в травмпункты Владивостока, однако в прошлый снегопад, который прошел во Владивостоке 26 января, медицинская помощь понадобилась 158 жителям горда. В основном это жалобы на вывихи и ушибы конечностей, удары головой при падении.

Ранее ФАН писал, что мостовой переход, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, могут закрыть из-за сильного ветра. Непогоду на юг Приморья принес циклон из Монголии.