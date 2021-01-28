Поджигателей машин поймали во Владивостоке

Владивосток, 28 января. Два поджога автомобилей раскрыты в Приморье. В обоих случаях мотивами злоумышленников были личные отношения с владельцами машин, сообщает корреспондент ФАН.

Первый случай произошел на автостоянке в районе улицы Луговой, огонь полностью уничтожил Toyota Land Cruiser 200, ущерб составили 2 500 000 рублей. На месте пожара полицейские нашли пятилитровую канистру с остатками бензина.

«В ходе оперативно—розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к преступлению задержали 30-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил поджог на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему», — рассказали в полиции.

Еще один поджог произошел на улице Черняховского. Загорелся припаркованный возле дома Suzuki X4, его успели потушить очевидцы пожара, однако машина сильно пострадала. По записям с камер видеонаблюдения полицейские вышли на местного жителя, который признался, что устроил пожар из мести. Ранее он поссорился с владелицей автомобиля на дороге, якобы она не уступила ему дорогу.

В обоих случаях в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФАН писал, что машина сгорела прямо на дороге во Владивостоке. Toyota Duet вспыхнула на ходу на одной из улиц, расположенных в центре города.