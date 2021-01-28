Браконьеры убили тигра в Приморье

Владивосток, 28 января. Сотрудники ФСБ при содействии специалистов Центра «Амурский тигр» задержали двоих браконьеров, которые пытались продать тело убитого тигра. Установлено, что хищника убили в конце прошлого года.

Двое жителей Дальнереченского района подозреваются в незаконной охоте и убийстве особи амурского тигра, занесенного в Красную книгу России. Подробности пока не разглашаются в интересах следствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Изъятая туша тигра направлена на экспертизу в Центр «Амурский тигр».

Ранее ФАН писал, что в отношении жителя Приморского края возбуждено уголовное дело о добыче и обороте особо ценных пород животных. По версии Следственного комитета, подозреваемый занимался продажей частей тела амурского тигра.