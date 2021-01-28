Мост на остров Русский вновь под угрозой закрытия

Владивосток, 28 января. Мостовой переход, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, могут закрыть из-за сильного ветра. Непогоду на юг Приморья принес циклон из Монголии, сообщил корреспондент ФАН.

Как сообщили в управляющей компании, которая контролирует состояние моста, при достижении ветром скорости 27 м/с передвижение по нему будет небезопасным, проезд закроют до улучшения погоды. Уже сейчас скорость ветра в проливе Босфор Восточный, через который проходит мост, достигает отметки в 25 м/с.

Тем временем, жители острова Русский сообщают об отключениях света. Электричества нет с шести вечера в поселке Подножье. Работа по восстановлению также осложнена бушующей метелью.

Из-за непогоды отменен рейс парома «Босфор Восточный» до острова Попова, перекрыты дороги во Владивостоке, запрещен въезд в город для большегрузного транспорта.

Ранее ФАН писало, что автомобильное движение в столице ДФО полностью парализовано из-за начавшегося снегопада. Менее, чем за два часа после начала снега, проезд по основным трассам заблокировали буксующие машины.