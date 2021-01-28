Владивосток оказался во власти циклона из Монголии

Владивосток, 28 января. Автомобильное движение в столице ДФО полностью парализовано из-за начавшегося снегопада. Менее, чем за два часа проезд по основным трассам заблокировали буксующие машины, сообщает корреспондент ФАН.

По сообщению городской администрации, сейчас на улицах работают более 150 единиц спецтехники, это трактора-щетки, машины для нанесения реагента, машины с отвалами, грейдеры. Тем не менее, из-за интенсивного снега справиться с ситуацией не получается. За два часа пробки достигли отметки 10 баллов. В городе введен режим повышенной готовности.

«Спецтехника будет работать в круглосуточном режиме во всех районах города. Для этого заранее были сформированы бригады рабочих, техники, сделаны запасы реагентов и топлива. Уже обработаны противогололедными материалами трасса Седанка — Патрокл, проспект 100-летия Владивостока, Океанский проспект и другие», — сообщают из оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

По прогнозам синоптиков, общее количество осадков может составить от 10 до 18 мм, высота снежного покрова — 20–25 см. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 38 метров в секунду. Накануне краевое управление МЧС России разослало жителям южной части Приморья предупреждение об опасности выхода на лед.

«Вблизи южного побережья Приморского края в Амурском и Уссурийском заливах в связи со смещением глубокого циклона с середины ночи и днем 29 января ожидается интенсивный взлом припайного льда», — предупреждают спасатели.

Мэрия рекомендовала ГИБДД ограничить въезд в город большегрузов, так как из-за них часто происходят большие заторы. К этому моменту уже перекрыто движение по самым крутым спускам, ожидается перекрытие трассы Седанка—Патрокл. Кроме того, при сильном ветре могут закрыть движение по мосту на остров Русский.

Ранее ФАН писал, что во Владивостоке устраняют последствия дождя и последовавших за ним заморозков, которые привели к многочасовым пробкам.